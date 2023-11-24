Американская нейросеть сочла фото лунной миссии NASA подделкой

Американская нейросеть от компании Google сочла подделкой фото лунной миссии США, сообщили 24 ноября президенту РФ Владимиру Путину на выставке в ходе конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта».

«Здесь их нейросеть [Google. — Ред.] красным отмечает те места, которые считает подделкой. То есть, почти все объекты на этом фото ей кажутся ненастоящими», — рассказал глава направления по исследованию данных Сбербанка Николай Герасименко.

Вместе с тем он обратил внимание на то, что снимок китайского лунохода у американской нейросети вопросов не вызывает.

«Интересно», — отметил Путин.

На этом же мероприятии российский лидер пошутил над главой «Сбера» Германом Грефом, сказав, что тот копает себе яму, развивая в компании решения на основе искусственного интеллекта (ИИ).

Также Путин отметил, что с внедрением ИИ «человечество начинает новую главу своего существования». По его словам, внедрение автоматизации и искусственного интеллекта создаст условия для опережающего роста доходов граждан. При этом он признал, что ИИ не сможет заменить врача или учителя.