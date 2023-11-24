В Южной Корее пожизненно осудили убившую женщину из любопытства фанатку детективов

Суд в Южной Корее приговорил к пожизненному заключению фанатку документальных детективов за убийство и расчленение женщины, совершенные ею из любопытства. Об этом сообщает телекомпания Би-би-си в пятницу, 24 ноября.

«23-летняя Юнг Ю Чжон была признана виновной в нанесении более 100 смертельных ножевых ранений учительнице английского языка», — сказано в материале.

Отмечается, что прокуроры настаивали на смертной казни для Юнг, которая, по словам полиции, «была одержима реальными криминальными телешоу и романами».

«Зацикленная на идее «опробовать убийство», она воспользовалась приложением, чтобы встретиться с учителем английского языка, и в мае зарезала жертву в ее доме. Жестокое убийство потрясло Южную Корею», — говорится в статье.

После совершения убийства преступница расчленила тело женщины и поехала на такси, чтобы выбросить часть останков в отдаленном парке возле реки к северу от Пусана. Девушку арестовали после того, как водитель такси сообщил полиции о клиентке, которая бросила в лесу пропитанный кровью чемодан.

Юнг, в июне признавшаяся в совершении преступления, просила о более мягком приговоре, заявив, что в то время у нее были галлюцинации и другие психические расстройства. Но суд отклонил ее довод, поскольку преступление было «тщательно спланировано и осуществлено, и трудно принять ее заявление о психическом и физическом расстройстве».

В августе в Великобритании Королевский суд Манчестера приговорил бывшую медсестру Люси Летби к 14 пожизненным заключениям за убийство семерых младенцев и покушение на жизнь шестерых в больнице, где она работала. При вынесении приговора судья отметил, что фигурантка испытывала «отдельный энтузиазм», когда реанимировала младенцев и делала неуместные замечания скорбящим родителям. Отмечалось, что она вводила воздух в кровь и желудок новорожденных, перекармливала их и отравляла инсулином.