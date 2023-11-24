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МИД РФ сообщил о 761 из 965 вывезенных россиян из сектора Газа

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Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
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Из сектора Газа удалось вывезти уже 761 из 965 обратившихся за помощью россиян, сообщается 24 ноября на сайте МИД РФ.

По данным дипведомства, в Россию спецрейсами МЧС из Каира доставлено 657 человек.

«Эвакуационные мероприятия продолжаются. Отмечаем содействие египетских, израильских и палестинских властей», — сказано в сообщении.

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Ранее в этот день из Каира в Москву вылетел борт МЧС России с более 100 эвакуированными из сектора Газа россиянами. Это уже восьмой спецрейс с эвакуированными из Газы россиянами. Еще 104 человека прошли через погранпереход «Рафах» в Египет и вылетели в российскую столицу.

До этого, 13 ноября, МИД РФ заявил, что эвакуация граждан РФ продолжится до вывоза всех россиян из сектора Газа. В дипведомстве добавили, что российская сторона признательна представителям египетских, израильских, катарских и палестинских властей за эффективное содействие.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда радикальное палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.

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