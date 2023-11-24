МИД РФ сообщил о 761 из 965 вывезенных россиян из сектора Газа
Из сектора Газа удалось вывезти уже 761 из 965 обратившихся за помощью россиян, сообщается 24 ноября на сайте МИД РФ.
По данным дипведомства, в Россию спецрейсами МЧС из Каира доставлено 657 человек.
«Эвакуационные мероприятия продолжаются. Отмечаем содействие египетских, израильских и палестинских властей», — сказано в сообщении.
Ранее в этот день из Каира в Москву вылетел борт МЧС России с более 100 эвакуированными из сектора Газа россиянами. Это уже восьмой спецрейс с эвакуированными из Газы россиянами. Еще 104 человека прошли через погранпереход «Рафах» в Египет и вылетели в российскую столицу.
До этого, 13 ноября, МИД РФ заявил, что эвакуация граждан РФ продолжится до вывоза всех россиян из сектора Газа. В дипведомстве добавили, что российская сторона признательна представителям египетских, израильских, катарских и палестинских властей за эффективное содействие.
Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда радикальное палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.
Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.