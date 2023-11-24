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Песков счел абсурдной информацию о строительстве подводного тоннеля до Крыма

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Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал чушью материал The Washington Post о планах России и Китая построить подводный тоннель под Керченским проливом. Соответствующее мнение пресс-секретарь президента РФ выразил 24 ноября.

Ранее в этот день The Washington Post сообщила, что российские и китайские предприниматели якобы провели секретные переговоры о строительстве подводного тоннеля под Керченским проливом. Данная транспортная артерия, по мнению авторов материала, могла бы стать для России безопасной альтернативой Крымскому мосту.

«Такое даже не стоит комментировать. На Washington Post не похоже — чушь», — заявил Песков журналистам.

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24 октября первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий в разговоре с «Известиями» заявил, что украинское руководство, угрожая нанести удары по Крымскому мосту, лишь подтверждает статус государства-террориста.

В октябре прошлого года на Крымском мосту произошел взрыв. По данным информационного центра Национального антитеррористического комитета (НАК), на его автомобильной части со стороны Таманского полуострова произошел подрыв грузового автомобиля. Это повлекло за собой возгорание семи топливных цистерн ж/д состава, следовавшего в направлении Крыма. Жертвами инцидента стали четыре человека.

Позднее, в июле текущего года, два украинских надводных беспилотника атаковали Крымский мост в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. Тогда погибли два жителя Белгородской области — семейная пара, их дочь выжила и была госпитализирована.

Власти РФ пообещали дать жесткий ответ на эти теракты. Так, российские военнослужащие начали наносить удары по критическим объектам украинской инфраструктуры с 10 октября 2022 года. По словам президента России Владимира Путина, это и стало ответом на террористические действия киевского режима.

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