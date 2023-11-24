Мужчина погиб при пожаре в деревне Хотовань в Псковской области
В Дновском районе Псковской области в результате пожара в частном доме погиб мужчина. Об этом Псковской ленте новостей в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.
Пожар произошел 23 ноября в деревне Хотовань. После ликвидации возгорания в доме было обнаружено тело 43-летнего мужчины без признаков жизни.
Предварительной причиной пожара в МЧС называют неосторожное обращение с огнем при курении. Обстоятельства устанавливаются.
Ранее 24 ноября «Известия» со ссылкой на источник сообщали о пожаре в частном доме в Перми, в результате которого погибли двое детей и взрослый, пострадали еще два человека. Площадь возгорания составила 350 кв. м.