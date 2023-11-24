Строительство очистных сооружений завершили в Заплюсье в Псковской области

В поселке Заплюсье в Псковской области завершено строительство новых очистных сооружений. Об этом глава Плюсского района Наталья Иванова сообщила на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«После проведения пусконаладочных работ объект принят межведомственной комиссией. Проблема канализационных стоков, с которой обращались жители поселка не один год, решена», — рассказала чиновница.

Очистные сооружения построили в населенном пункте в рамках госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий», пишет Псковское агентство информации. В рамках этой же программы в Заплюсье прокладывают канализационные сети.

Подрядчиком на объекте выступило псковское ООО «Полипласт».