Женщина с двумя детьми погибли при падении машины с моста в Башкирии

Женщина и двое детей погибли в результате падения автомобиля с моста в Белорецком районе Башкирии. Об этом в пятницу, 24 ноября, сообщается в Telegram-канале управления МЧС России по региону.

«В МЧС Башкортостана поступило сообщение, что в Белорецком районе вблизи деревни Азнагулово в реку Белая легковой автомобиль съехал с моста с последующим опрокидыванием <...> По уточненной информации, автомобиль «Шкода Фабия» достали трактором местные жители. К сожалению, врачи констатировали смерть мальчика 2018 года рождения, девочки 2016 года рождения и их мамы 1982 года рождения», — указало ведомство.

По предварительным данным, машина скатилась с пешеходного моста высотой 3–4 м. На месте работают сотрудники МЧС и госкомитета по чрезвычайным ситуациям.

Ранее, 10 ноября, пролет моста упал вместе с проезжающим по нему автомобилем в районе Подольска Московской области, пострадала находившаяся за рулем женщина. На помощь пострадавшей пришел водитель бетономешалки, который помог вытащить ее и позвонил в экстренные службы. Женщину госпитализировали с травмами. По факту инцидента управление СК по Московской области возбудило уголовное дело о халатности в отношении должностных лиц.