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Теплоход «Мария» временно вывели с Керченской переправы

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Паром «Мария», работающий на линии порт Крым – порт Кавказ с 23 ноября временно вывели из эксплуатации в связи с проведением ежегодного технического обслуживания. Об этом сообщает пресс-служба минтранса Крыма.

Судно отправили на очередное освидетельствование и предъявление ФАУ «Российское квалификационное общество». Теплоход должен вернуться на линию 12 декабря.

В настоящий момент на Керченской переправе работают два железнодорожных и три автомобильных парома. Время ожидания очереди на погрузку грузовых транспортных средств будет увеличено. Водителям порекомендовали воспользоваться альтернативным сухопутным маршрутом, отмечает ИА «Крыминформ».

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