Канада передаст Украине 11 тыс. винтовок и более 9 млн патронов

Канада намерена передать в помощь Вооруженным силам Украины (ВСУ) 11 тыс. винтовок и огромное количество патронов к ним. Об этом 24 ноября заявил премьер-министр страны Джастин Трюдо.

«Я сегодня объявляю, что Канада выделит Украине более 11 тыс. штурмовых винтовок и более 9 млн патронов», — заявил он на пресс-конференции в канадском Сент-Джонсе.

Как добавил политик, Украине «по-прежнему нужна поддержка для защиты».

Также по итогам саммита Канада – Евросоюз (ЕС), завершившегося в Сент-Джонсе в этот день, его участники договорились активизировать взаимодействие по введению санкций против РФ и борьбе с российскими мерами по их преодолению. В итоговом заявлении стороны также подтвердили намерение сторон продолжать поддержку Украины, включая военные поставки Киеву и подготовку военных для ВСУ.

Ранее, 17 сентября, агентство Reuters со ссылкой на канадское министерство обороны сообщило, что Канада намерена выделить 33 млн канадских долларов (около $24,3 млн) Украине, чтобы страна смогла обеспечить себя необходимыми средствами противовоздушной обороны (ПВО). Отмечалось, что таким образом Канада присоединяется к совместной инициативе Великобритании, США, Дании и Нидерландов. Минобороны Канады указало, что с начала 2022 года Оттава направила Киеву более 8 млрд канадских долларов, из которых более 1,8 млн предназначается на военную поддержку.

Позже, 27 сентября, стало известно, что Канада продолжит поддержку Украины даже после скандала с чествованием бывшего бойца СС в парламенте страны во время визита туда украинского лидера Владимира Зеленского. Трюдо пообещал поддерживать «столько, сколько потребуется, и чего бы это ни стоило».

30 июля в комитете Верховной рады сообщили, что с начала 2023 года Украина получила от Канады $1,76 млрд финансовой помощи.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой российские власти объявили 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.