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За чем следить инвестору на этой неделе

Как индекс Мосбиржи отреагирует на укрепление нацвалюты
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
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В последние недели индекс Мосбиржи показывает не слишком сильную корреляцию со стоимостью нефти и доллара. Вопреки стандартной динамике он держится лучше ожиданий, даже несмотря на укрепление нацвалюты и коррекцию цен на сырье, отметили в аналитическом центре ФГ «Финам».

Возможно, держатели акций экспортеров не спешат их продавать, полагая, что рост рубля носит временный характер, отметил экономист Константин Церазов. Ситуация с СПБ Биржей при этом, с большой вероятностью, никак не отразится на фондовом рынке — судя по динамике индексов, инвесторы не считают этот фактор важным, заключил эксперт.

Во вторник, 28 ноября «РусГидро» представит отчетность по МСФО за III квартал, сообщил глава отдела экспертов по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Альберт Короев. Это может повлиять на стоимость акций энергетической компании.

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В среду пройдет ВОСА производителя аквакультурного лосося «Инарктика» и инвестиционного холдинга SFI по утверждению размера дивидендных выплат, сообщила аналитик «Цифра брокер» Наталия Пырьева. Это может положительно сказаться на стоимости ценных бумаг компании. Помимо этого авиаперевозчик «Аэрофлот» представит отчетность по МСФО за девять месяцев 2023 года, уточнили в «БКС Мир Инвестиций».

29 ноября финансовыми результатами по МСФО с начала года могут поделиться «Роснефть» и «Башнефть», предупредили в «Финам». Динамика показателей их чистой прибыли способна повлиять на объем дивидендов, который компании выплатят по итогам III квартала, что поддержит стоимость их акций.

Инфографика

Помимо того, в четверг котировки ценных бумаг нефтяников могут отреагировать на встречу министров стран ОПЕК+, добавила Наталья Пырьева. Также 30 ноября станет последним днем для покупки акций «Ростелекома», полиметаллического холдинга «Селигдара» и IT-компании Positive Technologies с правом получения дивидендов.

1 декабря пройдет ВОСА предприятия «КуйбышевАзот» по вопросу утверждения размера дивидендов, уточнили в «Цифра брокер». Помимо того, в этот день можно будет приобрести акции прокатчика электросамокатов Whoosh для получения дивидендов за девять месяцев 2023 года.

Курс рубля торгуется в пределах 87–92,2 за доллар уже девять торговых сессий подряд, и пока нет поводов для его выхода за этот диапазон, отметил Константин Церазов. Евро на этой неделе будет стоить в районе 95–100 рублей, а юань — 12,00–12,75 рубля.

Инфографика

Индекс Мосбиржи при этом может опуститься в область 3100 пунктов в ближайшие недели, в итоге отреагировав на укрепление рубля, ведь большую его часть составляют акции экспортеров. Для них выгоднее слабая нацвалюта, добавил эксперт. На этой неделе бенчмарк может протестировать область 3150 пунктов.

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