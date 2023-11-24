«Народный фронт» передал медоборудование работающим в зоне СВО врачам

«Народный фронт» передал врачам, работающим на марьинском и авдеевском направлениях в зоне спецоперации по защите Донбасса, медицинское оборудование и технику для эвакуации и лечения раненых бойцов.

Медики получили передвижные рентгеновские комплексы, стоматологические установки, портативные аппараты УЗИ, переносные дефибрилляторы, тележки для эвакуации раненых и квадроцикл. Средства для их закупки собрали в рамках «Сбора для военных медиков».

«Сегодня нам передали квадроцикл, трицикл, две телеги и рентген-аппарат. Опыт использования данной техники уже имеется у наших коллег и соседних подразделений <…> Рентген-аппарат здесь — это, наверное, один из первых рентген-аппаратов, [расположенных] так близко к линии боевого соприкосновения, — позволит нам точно определять диагнозы и выбирать дальнейшую тактику действий», — сказал военный врач с позывным Магнит.

Военный медик с позывным Баксан также отметил, что рентген-аппарат позволит проводить более комплексную диагностику и оказывать качественную помощь раненым.

«Спасибо «Народному фронту» и всем тем, кто участвовал в сборе на портативный рентген. Теперь у нас есть передвижной рентген, он был нам очень нужен <…> Теперь мы можем полноценно использовать нашу операционную», — поблагодарил Баксан.

Ранее, 6 ноября, Члены «Народного фронта» в рамках сбора для военных медиков проекта «Всё для Победы!» передали врачам на марьинское и авдеевское направления новые улучшенные эвакуационные тележки. Также «Народный фронт» показал несколько видов саней-волокуш, на которые можно положить пострадавшего и транспортировать его по заледеневшей дороге.