Реклама
Прямой эфир
Мир
Красный Крест подтвердил освобождение 24 пленных из сектора Газа
Спорт
Футболистки «Зенита» второй раз подряд стали чемпионами России
Мир
Пашинян выразил надежду на возможность обсуждения армяно-российских отношений
Мир
Канада передаст Украине 11 тыс. винтовок и более 9 млн патронов
Армия
«Народный фронт» передал медоборудование работающим в зоне СВО врачам
Мир
Первая группа заложников из сектора Газа прибыла в Египет
Мир
Избранный президент Аргентины намерен закрыть Центробанк
Общество
Рогов рассказал о массовых просьбах жителей Запорожья о переезде в Россию
Мир
Словакия и Чехия выступили за продление исключений из санкций нефтепродуктов РФ
Мир
В МИД РФ прокомментировали присоединение Молдавии к санкциям ЕС против РФ
Экономика
ЦБ ужесточил лимиты на выдачу потребкредитов на I квартал 2024 года
Общество
МЧС предупредило о метели и гололеде в Москве с вечера воскресенья
Авто
Средняя выплата по ОСАГО в октябре впервые превысила 100 тыс. рублей
Мир
Пашинян предложил РФ списать долг за якобы не поставленное Армении оружие

Адвокат рассказала о действиях при утечке интимных фото в Сеть

Адвокат Данильченко: за слив интимных фото в Сеть можно запросить компенсацию в суде
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Обнародование и дальнейшее использование изображения гражданина, в частности его фотографии, допускаются, в соответствии с Гражданским кодексом России, только с согласия этого гражданина, сообщила председатель «Коллегии адвокатов Виктории Данильченко» Виктория Данильченко в пятницу, 24 ноября.

Также она рассказала, что в случае использования фотоснимков гражданина в интернете без его разрешения он вправе требовать удаления этого изображения, а также пресечения или запрещения дальнейшего его распространения.

Данильченко уточнила, что есть два способа реализовать свое право на охрану изображения. Человек может напрямую обратиться к нарушителю с требованием или претензией об удалении своего изображения. Необходимо отметить, что человек не давал своего согласия на обнародование и использование изображения и это нарушает его права и законные интересы. Следует потребовать в определенный срок пресечь распространение изображения путем его удаления из Сети, а также запретить дальнейшее его распространение и использование.

«В случае полного или частичного отказа в удовлетворении настоящего требования (претензии) в указанный срок буду вынужден обратиться с исковым заявлением в суд в установленном законодательством РФ порядке для защиты своих законных прав и интересов», — сообщила юрист в беседе с Lenta.Ru.

Вторым способом может стать немедленное обращение в суд с исковым заявлением. Соблюдать досудебный порядок и сначала обращаться к нарушителю необязательно, отметила адвокат. По словам эксперта, гражданин также вправе требовать компенсацию морального вреда, причиненного распространением таких фотографий.

«Совсем мертвый будешь»: кто ответит за упавший с крыши снег
Юристы рассказали, как взыскать компенсацию ущерба в такой ситуации

Ранее, 16 ноября, «Известия» писали, в какие инстанции обращаться и как действовать в случае падения на тротуар из-за наледи. Если из-за скользких дорожек или лестниц здоровью человека был причинен вред, он может потребовать компенсацию.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023