Адвокат рассказала о действиях при утечке интимных фото в Сеть

Обнародование и дальнейшее использование изображения гражданина, в частности его фотографии, допускаются, в соответствии с Гражданским кодексом России, только с согласия этого гражданина, сообщила председатель «Коллегии адвокатов Виктории Данильченко» Виктория Данильченко в пятницу, 24 ноября.

Также она рассказала, что в случае использования фотоснимков гражданина в интернете без его разрешения он вправе требовать удаления этого изображения, а также пресечения или запрещения дальнейшего его распространения.

Данильченко уточнила, что есть два способа реализовать свое право на охрану изображения. Человек может напрямую обратиться к нарушителю с требованием или претензией об удалении своего изображения. Необходимо отметить, что человек не давал своего согласия на обнародование и использование изображения и это нарушает его права и законные интересы. Следует потребовать в определенный срок пресечь распространение изображения путем его удаления из Сети, а также запретить дальнейшее его распространение и использование.

«В случае полного или частичного отказа в удовлетворении настоящего требования (претензии) в указанный срок буду вынужден обратиться с исковым заявлением в суд в установленном законодательством РФ порядке для защиты своих законных прав и интересов», — сообщила юрист в беседе с Lenta.Ru.

Вторым способом может стать немедленное обращение в суд с исковым заявлением. Соблюдать досудебный порядок и сначала обращаться к нарушителю необязательно, отметила адвокат. По словам эксперта, гражданин также вправе требовать компенсацию морального вреда, причиненного распространением таких фотографий.

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