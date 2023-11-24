Эксперт оценил предложение Минстроя повысить норматив стоимости 1 кв. м

Нормативы стоимости жилья Минстроя РФ никак не влияют на рынок недвижимости, рассказал «Известиям» 24 ноября основатель «Группы Родина» (девелопер жилого кластера RDD) Владимир Щекин. Как объяснил эксперт, они используются для расчета различных пособий и соцвыплат, связанных с жильем.

Ранее в этот день стало известно, что Министерство строительства и ЖКХ предложило повысить норматив стоимости 1 кв. м общей площади жилого помещения по РФ на первое полугодие 2024 года до 97 547 рублей.

«На рынок недвижимости нормативы стоимости жилья Минстроя никак не влияют. Они используются для расчета различных пособий и социальных выплат, связанных с жильем, для определенных категорий граждан», — сказал Щекин.

В то же время он обратил внимание на то, что этот норматив обычно несколько ниже рыночной стоимости нового жилья. По данным единой информационной системы жилищного строительства, средняя стоимость 1 кв. м в строящихся в России домах составляет 158 тыс. рублей, добавил эксперт.

Ранее, 19 октября, заместитель министра строительства и ЖКХ Никита Стасишин сообщил, что в сфере строительства жилья в России фиксируется прирост по всем показателям. Так, за девять месяцев текущего года в стране запущено 33 млн кв. м жилищных проектов — на 14% выше показателя 2022-го за аналогичный период. Кроме того, с привлечением средств россиян строится 104,6 млн кв. м недвижимости.