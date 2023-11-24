Реклама
Прямой эфир
Мир
Красный Крест подтвердил освобождение 24 пленных из сектора Газа
Спорт
Футболистки «Зенита» второй раз подряд стали чемпионами России
Мир
Пашинян выразил надежду на возможность обсуждения армяно-российских отношений
Мир
Канада передаст Украине 11 тыс. винтовок и более 9 млн патронов
Армия
«Народный фронт» передал медоборудование работающим в зоне СВО врачам
Мир
Первая группа заложников из сектора Газа прибыла в Египет
Мир
Избранный президент Аргентины намерен закрыть Центробанк
Общество
Рогов рассказал о массовых просьбах жителей Запорожья о переезде в Россию
Мир
Словакия и Чехия выступили за продление исключений из санкций нефтепродуктов РФ
Мир
В МИД РФ прокомментировали присоединение Молдавии к санкциям ЕС против РФ
Экономика
ЦБ ужесточил лимиты на выдачу потребкредитов на I квартал 2024 года
Общество
МЧС предупредило о метели и гололеде в Москве с вечера воскресенья
Авто
Средняя выплата по ОСАГО в октябре впервые превысила 100 тыс. рублей
Мир
Пашинян предложил РФ списать долг за якобы не поставленное Армении оружие

Эксперт оценил предложение Минстроя повысить норматив стоимости 1 кв. м

Эксперт Щекин: нормативы стоимости жилья Минстроя не влияют на рынок недвижимости
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Нормативы стоимости жилья Минстроя РФ никак не влияют на рынок недвижимости, рассказал «Известиям» 24 ноября основатель «Группы Родина» (девелопер жилого кластера RDD) Владимир Щекин. Как объяснил эксперт, они используются для расчета различных пособий и соцвыплат, связанных с жильем.

Ранее в этот день стало известно, что Министерство строительства и ЖКХ предложило повысить норматив стоимости 1 кв. м общей площади жилого помещения по РФ на первое полугодие 2024 года до 97 547 рублей.

«На рынок недвижимости нормативы стоимости жилья Минстроя никак не влияют. Они используются для расчета различных пособий и социальных выплат, связанных с жильем, для определенных категорий граждан», — сказал Щекин.

В то же время он обратил внимание на то, что этот норматив обычно несколько ниже рыночной стоимости нового жилья. По данным единой информационной системы жилищного строительства, средняя стоимость 1 кв. м в строящихся в России домах составляет 158 тыс. рублей, добавил эксперт.

Покупательная готовность: спрос на новостройки вырос на 50% за неделю
Интерес к приобретению квартир активизировался после повышения ключевой ставки ЦБ

Ранее, 19 октября, заместитель министра строительства и ЖКХ Никита Стасишин сообщил, что в сфере строительства жилья в России фиксируется прирост по всем показателям. Так, за девять месяцев текущего года в стране запущено 33 млн кв. м жилищных проектов — на 14% выше показателя 2022-го за аналогичный период. Кроме того, с привлечением средств россиян строится 104,6 млн кв. м недвижимости.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023