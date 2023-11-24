Житель Шарыпово сбросил кошек с 9-го этажа из-за голосов в голове

Жителя Шарыпово направили на принудительное лечение за жестокое обращение с животными. Он сбросил кошек с девятого этажа дома, сообщает в пятницу, 24 ноября, пресс-служба прокуратуры Красноярского края.

Инцидент произошел вечером 22 июня. Нетрезвый 41-летний мужчина после командировки пришел в гости к маме. Женщина приносила бездомных кошек к себе домой. Из-за животных сын поругался с матерью, затем вышел на балкон покурить и выпил спиртное.

В какой-то момент злоумышленник скинул пять кошек с девятого этажа, пишет ИА KrasnoyarskMedia. Четверо животных погибли. Свой поступок мужчина объяснил приказом голосов в своей голове отпустить котов на волю, потому что им плохо.

Позднее выяснилось, что он ехал с вахты и пил четверо суток. Экспертиза показала, что из-за длительного приема алкоголя у мужчины произошло расстройство психики. За жестокое обращение с животными суд назначил красноярцу принудительное наблюдение и лечение у психиатра.

Ранее «Известия» писали, что в России появятся штрафы за пропаганду жестокого обращения с животными. Нарушители заплатят до 100 тыс. рублей.