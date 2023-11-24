Два астраханца погибли при столкновении грузовиков на Р-22 «Каспий»
В Черноярском районе Астраханской области в результате столкновения фуры с «Газелью» погибли два человека. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД России.
Авария произошла утром 24 ноября на 1091-м км федеральной автодороги Р-22 «Каспий». По предварительным данным, 61-летний водитель фуры Mercedes-Benz не справился с управлением, большегруз выехал на встречку и врезался в грузовую «Газель».
В результате ДТП 48-летний водитель отечественной машины и его 47-летний пассажир получили различные травмы, от которых скончались на месте. Как уточняет «Астрахань 24», оба погибших — астраханцы.
Все обстоятельства смертельного столкновения устанавливаются, в том числе возможное влияние погодных и дорожных условий. Следствие организовало проверку, по результатам которой будет принято решение о возбуждении уголовного дела.
В ночь на 24 ноября на 142-м км федеральной трассы Р-255 «Сибирь» 34-летний водитель Daewoo Nexia выехал на встречку и врезался в легковую Honda Freed, а затем — в грузовик MAN. Автомобилист погиб, двое его пассажиров пострадали. Также травмы получила пассажирка Honda.