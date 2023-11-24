Первая группа заложников из сектора Газа прибыла в Египет

Первая группа израильских заложников прибыла из сектора Газа в Египет, сообщает в пятницу, 24 ноября, газета The Times of Israel (TOI).

О передаче первой группы заложников сотрудникам Международного Комитета Красного Креста (МККК) сообщалось ранее в этот день. В ХАМАС также подтвердили освобождение группы заложников. Среди освобожденных заложников кроме 13 израильтян есть также 12 граждан Таиланда. Эту информацию подтвердил премьер-министр страны Сеттха Тхависин.

«Первая группа из 13 израильских заложников, освобожденных ХАМАС, пересекла границу Египта после 49 дней, в течение которых <...> группировка удерживала их в секторе Газа», — передает газета.

Израиль должен принять их в Рафахе, и они войдут в Израиль через переход Ницана, добавляется в материале. Отмечается, что с освобожденными в настоящий момент проводят беседы представители израильских спецслужб.

В то же время телеканал Sky News сообщил, что «12 освобожденных граждан Таиланда пересекли границу Израиля и направились в медицинский центр Шамир, сообщил чиновник, проинформированный об отдельном соглашении, заключенном при посредничестве Катара и Египта».

Новость дополняется