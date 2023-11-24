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Установка елки началась на площади Победы в Туле

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Рабочие начали устанавливать новогоднюю елку на площади Победы в Туле, сообщает в пятницу, 24 ноября, корреспондент ТСН24.

Главное праздничное дерево монтируют напротив здания тульского автовокзала.

Установка 30-метровой елки также ведется на площади Ленина. Главное дерево областного центра украсят 1,5 тыс. игрушек и 70 световых гирлянд. По периметру смонтируют 3D забор с подсветкой.

Ранее в ноябре сообщалось, что рабочие приступили к монтажу Губернского катка на площади Ленина в Туле. Он начнет работу в середине декабря 2023 года.

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