Установка елки началась на площади Победы в Туле
Рабочие начали устанавливать новогоднюю елку на площади Победы в Туле, сообщает в пятницу, 24 ноября, корреспондент ТСН24.
Главное праздничное дерево монтируют напротив здания тульского автовокзала.
Установка 30-метровой елки также ведется на площади Ленина. Главное дерево областного центра украсят 1,5 тыс. игрушек и 70 световых гирлянд. По периметру смонтируют 3D забор с подсветкой.
Ранее в ноябре сообщалось, что рабочие приступили к монтажу Губернского катка на площади Ленина в Туле. Он начнет работу в середине декабря 2023 года.