Поврежденный краном столб придавил пешехода в Пензе
В Пензе в результате падения световой опоры, поврежденной краном-манипулятором, пострадал 64-летний мужчина-пешеход. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.
Инцидент произошел днем 23 ноября на улице Урицкого. По данным ГИБДД, 50-летний водитель грузовика с краном-манипулятором не рассчитал маневр и повредил световую опору. От удара столб упал и придавил 64-летнего пешехода.
В результате мужчина получил различные травмы, пишет ИА «Пенза-пресс». Прибывшие медики скорой помощи осмотрели его и приняли решение о госпитализации.
Все обстоятельства случившегося устанавливают сотрудники правоохранительных органов. Проводится проверка.