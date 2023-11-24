Рогов рассказал о массовых просьбах жителей Запорожья о переезде в Россию

Население подконтрольного Украине города Запорожье массово обращается с просьбами о помощи в переезде в Россию. Об этом 24 ноября сообщил глава запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов.

«К нам массово поступают обращения, без преувеличения, их сотни, от жителей временно оккупированного украинскими нацистами города Запорожье с просьбой оказать им помощь и консультации в вопросе переезда в Россию», — рассказал он «РИА Новости».

По его словам, основная причина связана с нежеланием людей иметь что-либо общее с киевским режимом. Кроме того, аналогичные обращения поступают от запорожцев, которые уехали в Европу в качестве беженцев, в особенности в Германию, Австрию и Словакию.

Накануне Financial Times писала, что Украина может навсегда потерять часть своего населения, уехавшую из страны на Запад. Это связывают с относительным достатком жизни в западных странах, а также с неопределенностью на Украине. Отмечается, что на территории Европы в данный момент проживают 5–6 млн украинских беженцев.

Кроме того, украинское издание Kyiv Independent указало на провал в образовательном уровне населения Украины, поскольку страна столкнулась с массовой утечкой мозгов. Отмечалось, что среди беженцев людей с высшим образованием намного больше, чем на Украине.

3 ноября президент РФ Владимир Путин напомнил, что новые регионы России являются историческими территориями государства. Он также отметил, что сегодня Россия защищает свою историю, ценности, культуру и язык, в том числе в Донбассе и Новороссии.

Федеральный конституционный закон о принятии освобожденных регионов в состав РФ был подписан 5 октября 2022 года. До этого, в период с 23 по 27 сентября, прошли референдумы об их присоединении к России. Согласно закону, жители республик Донбасса, Херсонской и Запорожской областей со дня вхождения в состав РФ признаются российскими гражданами.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой российский лидер объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.