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Пробки на дорогах Москвы достигли девяти баллов

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Пробки на дорогах Москвы достигли девяти баллов из десяти возможных, следует 24 ноября из данных сервиса «Яндекс Пробки».

По состоянию на 18:00 скорость автомобильного потока снижена на центральных улицах столицы, Садовом, Бульварном, Третьем транспортном кольце, а также на большей части МКАД. Движение также затруднено на проспекте Мира, Волоколамском, Варшавском и Ленинградском шоссе, шоссе Энтузиастов и нескольких других магистралях

Ранее в этот день заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков заявил, что столичные городские службы переведены в режим повышенной готовности из-за снегопада.

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