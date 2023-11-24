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Два человека пострадали при столкновении «УАЗа» с иномаркой под Ульяновском

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В Ульяновском районе в результате столкновения «УАЗа» с легковой иномаркой пострадали два человека. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.

Авария произошла вечером 23 ноября на подъезде к Ульяновску от федеральной трассы М-5 «Урал». Предварительно установлено, что 19-летний водитель УАЗ-3909 «буханка» без госномеров не справился с управлением. Машина выехала на встречку и врезалась в Chevrolet Lacetti.

В результате ДТП 25-летний пассажир отечественной машины получил различные травмы и был госпитализирован. Водитель «буханки», стаж вождения которого составляет менее года, тоже пострадал, но был отпущен домой после оказания помощи, пишет ulpravda.ru.

Обстоятельства ДТП устанавливаются.

24 ноября на улице Вишневского в Казани 22-летняя водитель Renault Sandero проехала перекресток на запрещающий сигнал светофора, вылетела на встречку и врезалась в Skoda Fabia, после чего продолжила движение и едва не сбила пешеходов. В результате травмы получила пассажирка Skoda.

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