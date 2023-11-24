Поезд насмерть сбил 19-летнюю девушку в Красноярске
В Красноярске пассажирский поезд Москва – Владивосток сбил 19-летнюю девушку, которая переходила пути по пешеходному переходу. Об этом в пятницу, 24 ноября, сообщает ИА KrasnoyarskMedia.
Трагедия произошла на платформе Студенческая. Подросток не услышала приближающийся состав из-за наушников. От полученных травм девушка скончалась на месте.
Транспортная полиция организовала проверку по факту произошедшего. В связи с инцидентом в КрасЖД призвали жителей соблюдать правила безопасности и отключать музыку во время пересечения путей.
Ранее в ноябре аналогичный случай произошел в дагестанском Дербенте. Грузовой поезд совершил наезд на 15-летнего подростка. Несовершеннолетний юноша погиб.