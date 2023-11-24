Отправленные, согласно приказу президента Украины Владимира Зеленского, в зону боевых действий новобранцы быстро гибнут, на некоторых участках фронта они живут 2–3 дня. Об этом 22 ноября написал шведский портал SwebbTV.

«На некоторых участках фронта военные, которых отправляют на поле боя, в среднем живут 2–3 дня», — сказано в материале.

Портал указал, что, несмотря на это, украинские власти продолжают отправлять военнослужащих на линию боевого соприкосновения, где они не могут одержать победу. В статье также сказано, что Зеленский стал похож на Адольфа Гитлера, у него не осталось ни капли рациональности и отсутствует связь с реальностью.

24 ноября журнал The American Conservative написал, что Зеленский начал понимать, что его западные партнеры меньше верят в успешное окончание военного конфликта с Россией. Отмечалось, что командование Вооруженных сил Украины начало неохотно выполнять его приказы о проведении «дорогостоящих и неэффективных» наступательных операций.

Президент РФ Владимир Путин оценил 16 октября потери Украины в ходе контрнаступления как восемь к одному. Он подчеркнул, что украинская армия не достигла каких-либо результатов, а лишь понесла огромные потери.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.