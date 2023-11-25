В Роскачестве дали совету по выбору пельменей

Чтобы не нанести вред здоровью, употребляя пельмени, нужно правильно их выбрать. Роскачество рассказало «Известиям», на что обращать внимание при покупке товара.

«Пельмени в упаковке не должны быть слипшимися. Если они слиплись, это говорит о нарушении температуры и условий хранения, в том числе при транспортировании и реализации», — отметили эксперты.

При этом, если покупатель планирует долго ходить по супермаркету, замороженную продукцию следует укладывать в тележку в последнюю очередь. Дома хранить пельмени нужно в холодильнике при рекомендуемой на упаковке температуре.

«Не рекомендуется покупать пельмени про запас, поскольку условия хранения в домашнем холодильнике неидеальны. Обычно пельмени рекомендуется хранить при температуре не выше –10 градусов не более одного месяца или не более полугода при температуре не выше –18 градусов. Берите столько пельменей, сколько сможете съесть за месяц», — добавили в Российской системе качества.

Кроме того, там объяснили, что пельмени «ручной лепки» с высокой долей вероятности окажутся маркетинговым ходом, так как ручная работа непроизводительна, поэтому даже на небольших предприятиях приготовление, раскатка теста и формирование пельменя делаются на специальном оборудовании, после чего долепливается вручную.

«Роскачество со своей стороны рекомендует варить готовые пельмени в кипящей воде не менее 10 минут, чтобы убить опасные бактерии (высокая температура должна затронуть не только наружную часть пельменя, но и затронуть весь фарш внутри)», — подчеркнули специалисты.

Также в Роскачестве рассказали, что по результатам исследования среди лучшей продукции оказались пельмени «Домашние» от Мираторга (4,77 балла), пельмени мясные «Сергиев Канон» (4,73 балла), «Мясновъ» (4,66 балла).

23 ноября Российская система качества сообщила, что в продукции двух торговых марок выявлено повышенное количество микроорганизмов, в четырех — кишечная палочка. В пельменях еще одной торговой марки были обнаружены листерии, а в продукции еще четырех — сальмонеллы. Как объяснили эксперты, нарушения по микробиологическим показателям могут говорить как о несоблюдении санитарно-гигиенических требований на производстве, так и о нарушении температурного режима на одном из участков доставки товара до потребителя. В то же время листерии могут попасть в продукцию через зараженное сырье, воду, упаковочные материалы, пищевые ингредиенты, а также в том случае, если персонал не помыл руки.