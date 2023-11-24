Служба скорой помощи Саратовской области получила 18 новых машин
Службе скорой медицинской помощи Саратовской области переданы 18 новых автомобилей марок «УАЗ» и «ГАЗ». Об этом региональный минздрав сообщает в своем Telegram-канале.
«Пять «УАЗов» и 13 «ГАЗов» были получены по федеральной программе «Поддержка автомобильной промышленности». Все автомобили скорой медицинской помощи класса В будут отправлены в районы области», — говорится в сообщении.
Как уточняет ИА «Взгляд-инфо», авто распределены между больницами Аркадакского, Вольского, Духовницкого, Екатериновского, Ершовского, Калининского, Краснокутского, Марксовского, Пугачевского, Романовского, Ртищевского, Питерского, Самойловского, Советского, Балашовского, Воскресенского районов и областной станцией скорой помощи.
Машины оснащены ЭКГ-аппаратами, дефибрилляторами, глюкометрами. Также имеются реанимационные комплекты, в том числе детские.
По словам главы минздрава Олега Костина, всего в регионе 459 машин скорой помощи. Обновление автопарка проводится ежегодно, новые автомобили приходят на смену отслужившим пятилетний срок.