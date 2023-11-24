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В Госдуме предложили лишать перевозчиков лицензии за высадку детей из транспорта

Депутат ГД Останина: перевозчиков надо лишать лицензии за высадку детей
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Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь
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У перевозчиков следует отбирать лицензию за высадку детей из общественного транспорта по любой причине. Такое мнение председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина высказала в пятницу, 24 ноября. Она намерена проработать эту инициативу с другими депутатами.

«Хорошо, если это не повредило его жизни и здоровью, а если это случилось? Проработаем в своем комитете», — сказала депутат в разговоре с Lenta.Ru.

Останина также считает, что эффективной мерой станут публичные порицания со стороны муниципальных властей.

«Устройте показное наказание для этого человека, расскажите по телевидению, что такой-то такой высадил семилетнего ребенка на морозе только потому, что ребенок не заплатил эти 20 рублей за билет, потому что у него этих денег не было», — предложила она.

Парламентарий добавила, что водителей, которые выгоняют детей из транспорта, нужно увольнять и больше не допускать к работе с людьми.

«Довезти до дома»: подростков-безбилетников запретили высаживать из транспорта
Нарушители понесут административную или уголовную ответственность

Накануне один из пассажиров автобуса силой высадил 16-летнего подростка на мороз в 8 км от населенного пункта в Омской области за отказ уступить место пожилой женщине, передает RT.

В апреле 2021 года Путин подписал закон о штрафах для водителей, которые высаживают детей-безбилетников из общественного транспорта.

За высадку из транспорта детей до 16 лет, которые едут без сопровождения взрослых и не оплатили проезд, предусмотрена административная ответственность. Штраф для водителя — 5 тыс. рублей, для должностных лиц — до 30 тыс. рублей.

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