Суд в Томске вынес решение по делу о контрабанде леса на 30 млн рублей
Кировский районный суд Томска вынес приговор двум жителям Томской и Новосибирской областей, обвиняемым в контрабанде лесоматериалов. Об этом Западно-Сибирская транспортная прокуратура сообщает в своем Telegram-канале.
«Установлено, что подсудимые, являясь индивидуальным предпринимателем и руководителем коммерческой организации, в период с 2019 по 2020 год незаконно переместили из Российской Федерации через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС лесоматериалы на сумму свыше 30 млн рублей», — говорится в сообщении.
Оба мужчины признаны виновными по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ «Контрабанда стратегически важных ресурсов в крупном размере». Один из фигурантов дела приговорен к четырем годам лишения свободы условно с трехлетним испытательным сроком и штрафом в размере 200 тыс. рублей, другой — к трем годам лишения свободы условно с аналогичными испытательным сроком и штрафом, пишет РИА «Томск».
В законную силу приговор пока не вступил.