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Песков назвал чушью данные о строительстве тоннеля под Крымским мостом

Песков: слухи о якобы строительстве РФ тоннеля под Крымским мостом — чушь
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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Абсурдным слухам о том, что Россия якобы намерена построить подводный тоннель под Крымским мостом, которые появились в американской прессе, не стоит уделять никакого внимания. На это 24 ноября указал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Нет, такое даже не стоит комментировать. На The Washington Post не похоже, чушь», — заявил пресс-секретарь президента РФ журналистам.

Ранее в этот день газета The Washington Post опубликовала статью, в которой сообщается, что бизнесмены из России и Китая якобы ведут переговоры о строительстве подводного тоннеля под Крымским мостом, чтобы защитить сооружение от ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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До этого, 13 сентября, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) заявила, что ответ России на возможные атаки ВСУ на Крымский мост будет жестким.

Ранее, 2 сентября, Минобороны РФ сообщило о трех попытках атаки ВСУ по Крымскому мосту. Все три украинских беспилотника были оперативно уничтожены в акватории Черного моря. 30 августа Минобороны РФ также сообщало о подавлении катеров ВСУ в Черном море. Были ликвидированы четыре быстроходных военных катера с десантными группами боевиков общей численностью до 50 человек.

До этого, 31 июля, секретарь Совбеза России Николай Патрушев указал, что атаки на полуостров подтверждают, что США, а также их союзники, помогающие киевскому режиму, фактически стали спонсорами терроризма.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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