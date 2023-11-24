Песков назвал чушью данные о строительстве тоннеля под Крымским мостом

Абсурдным слухам о том, что Россия якобы намерена построить подводный тоннель под Крымским мостом, которые появились в американской прессе, не стоит уделять никакого внимания. На это 24 ноября указал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Нет, такое даже не стоит комментировать. На The Washington Post не похоже, чушь», — заявил пресс-секретарь президента РФ журналистам.

Ранее в этот день газета The Washington Post опубликовала статью, в которой сообщается, что бизнесмены из России и Китая якобы ведут переговоры о строительстве подводного тоннеля под Крымским мостом, чтобы защитить сооружение от ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ).

До этого, 13 сентября, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) заявила, что ответ России на возможные атаки ВСУ на Крымский мост будет жестким.

Ранее, 2 сентября, Минобороны РФ сообщило о трех попытках атаки ВСУ по Крымскому мосту. Все три украинских беспилотника были оперативно уничтожены в акватории Черного моря. 30 августа Минобороны РФ также сообщало о подавлении катеров ВСУ в Черном море. Были ликвидированы четыре быстроходных военных катера с десантными группами боевиков общей численностью до 50 человек.

До этого, 31 июля, секретарь Совбеза России Николай Патрушев указал, что атаки на полуостров подтверждают, что США, а также их союзники, помогающие киевскому режиму, фактически стали спонсорами терроризма.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.