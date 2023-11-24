«Аэрофлот» сообщил о задержке рейса из Пхукета по технической причине
Вылет рейса из Пхукета в Екатеринбург задержан по технической причине, он будет выполнен на резервном самолете. Об этом 24 ноября сообщили в пресс-службе авиакомпании «Аэрофлот».
«Вылет рейса SU627 Пхукет – Екатеринбург 24 ноября 2023 года задержан по технической причине. Рейс будет выполнен на резервном воздушном судне», — говорится в сообщении.
Отмечается, что на время ожидания пассажирам предоставлено обслуживание в соответствии с Федеральными авиационными правилами и стандартами «Аэрофлота». Кроме того, в качестве компенсации будут начислены мили программы «Аэрофлот Бонус».
Ранее в этот день екатеринбургский портал Е1 сообщил, что пассажиры застряли в аэропорту Пхукета из-за поломки самолета. В Таиланд был отправлен запасной лайнер из Москвы.
Ранее, 15 ноября, пять рейсов задержались на вылет из аэропорта Кольцово Екатеринбурга. Причиной задержки стала плохая погода: в этот день на территории Свердловской области шел дождь, местами с мокрым снегом.