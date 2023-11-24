В МИД РФ прокомментировали присоединение Молдавии к санкциям ЕС против РФ

Присоединение Молдавии к антироссийским санкциям Евросоюза (ЕС) — очередной враждебный шаг Кишинева, направленный на разрушение отношений с РФ. Об этом 24 ноября говорится в ответе официального представителя МИД России Марии Захаровой на соответствующий вопрос СМИ.

Так она прокомментировала официальное присоединение молдавской стороны 23 ноября к антироссийским санкциям ЕС «в связи с действиями, подрывающими или ставящими под угрозу территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины».

«Расцениваем это как очередной враждебный шаг руководства Молдавии, целиком встроившегося в антироссийскую кампанию коллективного Запада. Его цель — полное разрушение российско-молдавских отношений, которые по вине официального Кишинева уже находятся в весьма плачевном состоянии», — сказано в ответе Захаровой.

По ее словам, действия молдавских властей едва ли отвечают интересам жителей страны, которые в большинстве относятся к РФ дружественно.

Захарова указала, что решение Молдавии не останется без ответа, а о принятых мерах будет сообщено дополнительно.

Ранее, 17 ноября, официальный представитель МИД России указала, что молдавские власти добиваются размытия нейтрального статуса страны. Захарова заявила, что подобный курс является деструктивным и не имеет ничего общего с обеспечением безопасности.

До этого, 8 ноября, секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев заявил, что Молдавия взяла курс на отказ от суверенитета и рискует превратиться в новую жертву политики западных стран.

12 октября директор тираспольского Института социально-политических исследований и регионального развития Игорь Шорников заявил, что власти Молдавии при поддержке США фактически ведут подготовку к вооруженному конфликту с Россией.

Еще в августе Захарова сообщила, что Запад продолжает подталкивать Молдавию к конфликту с Россией. Она подчеркивала, что Москва неоднократно предупреждала Кишинев о катастрофических последствиях таких действий. По ее мнению, все здравомыслящие молдавские политики буквально бьют в набат в связи с этим, но власти страны «продолжают упорно тянуть ее в направлении пропасти, в которой уже оказалась соседняя Украина».