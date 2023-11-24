Девушка пострадала в результате столкновения легковушек в Казани

В Казани в результате столкновения двух легковых автомобилей пострадала девушка. Об этом сообщает ИА «Татар-информ» со ссылкой на отделение пропаганды отдела ГИБДД УМВД России по Казани.

Авария произошла 24 ноября на улице Вишневского. По данным ГИБДД, 22-летняя водитель Renault Sandero проехала перекресток на запрещающий сигнал светофора. Затем машина вылетела на встречку и врезалась в Skoda Fabia, после чего продолжила движение и едва не сбила пешеходов, пересекавших в этот момент дорогу.

В результате ДТП пострадала 30-летняя пассажирка Skoda. С различными травмами ее увезли в больницу № 7, информация о состоянии пострадавшей не приводится.

Ранее в этот же день сообщалось, что две девушки пострадали в результате наезда автомобиля Lexus в Москве. На Большой Тульской улице водитель иномарки сбил двух пешеходов, которые переходили проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Пострадавших доставили в медицинское учреждение.