МЧС предупредило о метели и гололеде в Москве с вечера воскресенья
В Москве с вечера 26 ноября прогнозируются метель, гололед и ветер порывами до 20 м/c, сообщает в пятницу, 24 ноября, ГУ МЧС России по столице.
«По прогнозам синоптиков Росгидромета, в связи с прохождением южного циклона и его системы атмосферных фронтов в период с 21:00 26 ноября до конца суток 27 ноября в Москве прогнозируется сильный снег, местами мокрый снег, налипание мокрого снега на проводах и деревьях, гололед», — говорится в сообщении.
Поэтому ведомство рекомендует водителям снижать скорость движения, увеличивать дистанцию от впереди едущего автомобиля, избегать резких маневров и не парковать транспортное средство вблизи деревьев.
Пешеходам, находясь на улице, следует обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями, а также не оставлять детей без присмотра.
Ранее эксперты «Яндекс Погоды» рассказали «Известиям», что в выходные дни, 25–26 ноября, холоднее всего будет в Омске, Санкт-Петербурге и Иркутске. В то же время среди российских городов-миллионников самая теплая погода в эти дни прогнозируется в Ростове-на-Дону, Краснодаре, Махачкале и Сочи — здесь воздух прогреется до +11…+20 градусов.
При этом в Москве 25 ноября температура воздуха достигнет –2 градусов, выпадет небольшой снег. 26 ноября в столице утром будет –4 градуса, днем –3 градуса, а вечером –5 градусов. Кроме того, в воскресенье ожидается снег.