Винер заявила, что гимнастические залы в США похожи на овощные базы

Условия тренировок для подготовки гимнасток в России не сравнить в теми, которые есть в США, где спортивные залы зачастую похожи на «овощные базы». Об этом 24 ноября заявила президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер, добавив, что убедилась в этом на собственном опыте.

Тренер подчеркнула, что, несмотря на то что российские спортсмены сейчас лишены возможности участвовать в международных соревнованиях, в России построены «замечательные залы, а в Америке ужасные условия» для занятий.

«Если бы вы видели их залы страшные. У меня одна девочка очень известная хотела посмотреть, как в Америке. Мы приехали и ужаснулись. У них условия ужасные, я видела их зал, у нас такой называется овощной базой», — заявила Винер журналистам на открытии нового центра гимнастики в Ватутинках (Новая Москва).

Она отметила, что согласно условиям допуска российских гимнастов на международные соревнования, они должны заплатить около 500 тыс. рублей, чтобы их проверили. При этом ни Министерство спорта РФ, ни Олимпийский комитет России (ОКР) оплачивать эти расходы права не имеют.

«Они делают всë для того, чтобы мы не участвовали, но мы зато в таких шикарных залах, а они все мотаются», — резюмировала Винер.

Ранее, 29 октября, сообщалось, что во Всероссийский день гимнастики прошел день открытых дверей в Академии художественной гимнастики «Небесная грация» олимпийской чемпионки Алины Кабаевой в Сочи. Отмечалось, что Академия придерживается принципа, чтобы данный грациозный вид спорта был доступен всем желающим. С 1 сентября в учебном заведении действуют бесплатные классы для дошкольников. Кроме того, разработана уникальная учебная программа на основе кандидатской диссертации Кабаевой.