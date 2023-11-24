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Экс-руководителю аппарата главы МЧС Сойникову запросили 8 лет за злоупотребление полномочиями

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Прокурор попросил приговорить к восьми годам колонии бывшего руководителя аппарата главы МЧС России Вадима Сойникова за ущерб на 17 млн рублей при ремонте спорткомплекса. Об этом 24 ноября «Известиям» сообщили в Дорогомиловском районном суде.

«Гособвинение запросило для Сойникова восемь лет лишения свободы», — сказала собеседница.

По данным следствия, Сойников контролировал ход исполнения контракта по ремонту подведомственного МЧС спортивного учреждения. Выполнение работ было возложено на компанию «Атлас технолоджис». Фирма провела лишь демонтаж здания, так как контрольная комиссия выявила нарушения и остановила работы.

В итоге физкультурно-оздоровительный комплекс остался недостроенным, поскольку подрядчик самоустранился от выполнения оставшихся работ. Ущерб государству составил 17 млн рублей.

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Сойникова арестовали в августе 2022 года, позже срок его ареста был продлен до 1 февраля 2023 года. Экс-чиновнику было предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 286 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкий ущерб»). Вину Сойников не признал, заявив, что у него не было полномочий выбирать компанию-подрядчика.

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