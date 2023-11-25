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Эксперты рассказали о вариантах инвестирования в недвижимость за границей

Homeapp: покупка жилья в мегаполисе — наименее рискованный вариант инвестирования
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Фото: ТАСС/Александр Зеликов
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Инвестирование в недвижимость — один из наиболее стабильных и безопасных методов вложения средств, благодаря такому способу можно защитить деньги от инфляции, отметили в агентстве недвижимости Homeapp. При этом некоторые инвесторы присматриваются к объектам за рубежом. Эксперты рассказали «Известиям», как инвестировать в жилье за границей и какой вид недвижимости можно выбрать.

«Наименее рискованный вариант — покупка квартиры в крупном мегаполисе. Инвестор может оказаться в плюсе и в долгосрочной, и в краткосрочной перспективе. В первом случае покупка квартиры приносит стабильный ежемесячный доход от сдачи в аренду. Во втором — заработать можно еще на стадии строительства, если приобрести квартиру в рассрочку с целью дальнейшей перепродажи», — сообщили в Homeapp.

В агентстве посоветовали при выборе объекта для инвестиции обращать внимание на локацию — наиболее востребована недвижимость в современных микрорайонах с развитой инфраструктурой. Кроме того, при выборе застройщика важно изучить уже введенные им в эксплуатацию объекты. Обычно качество строительства будет выше у более крупных застройщиков с богатой историей, добавили эксперты.

По их мнению, вкладывать средства в курортную недвижимость стоит только в том случае, если инвестор планирует самостоятельно использовать ее на регулярной основе.

«Такие объекты всегда менее предсказуемы и не очень ликвидны. Стоит внимательно изучать проекты с гарантированным возвратом инвестиций от аренды. Обычно эти гарантии ничем не подкреплены и используются исключительно как инструмент маркетинга», — рассказали эксперты.

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При этом коммерческая недвижимость — офисы, торговые помещения, склады — также является выгодной инвестицией во многих странах. В компании уточнили, что наиболее привлекательными объектами являются помещения на первых этажах в центре города с высокой проходимостью и развитой инфраструктурой.

«Такая недвижимость может приносить больше 10% годовых от аренды, но минимальный порог входа в центральных локациях составит от $1 млн, при этом предложения на рынке крайне ограничены», — рассказали в Homeapp.

В агентстве недвижимости сообщили, что, учитывая трудности, с которыми сталкиваются инвесторы при покупке жилья в Европе и Северной Америке, всё больше покупателей обращают внимание на восточные рынки, и Турция, Таиланд и ОАЭ продолжают лидировать по объему продаж в последний год.

Эксперты компании также выявили направления с самым высоким ожидаемым ростом цены за квадратный метр в год: среди них оказались столица Камбоджи — Пномпень (14,3%), крупнейший мегаполис Вьетнама — Хошимин (12,4%) и Бали, Индонезия (10%).

Ранее, 7 ноября, управляющий партнер PARUS Real Estate (входит в NF Group) Марина Шалаева рассказала «Известиям», что Ближний Восток остается интересным для россиян, желающих инвестировать в недвижимость, потому что представляет собой основную надежную локацию для инвесторов. В странах лояльны к гражданам РФ, поэтому со временем спрос на это направление будет только усиливаться, предположила эксперт.

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