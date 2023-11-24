Сводка спецоперации на Украине за неделю

Специальная военная операция по защите мирного населения Донбасса проводится Россией с 24 февраля 2022 года. Отследить ход продвижения совместных войск России, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также посмотреть карту военных действий на 24 ноября можно в материале «Известий».

Как рассказали в Министерстве обороны России, в период с 18 по 24 ноября ВС РФ нанесли 31 удар по военной аэродромной инфраструктуре, арсеналам, местам хранения артиллерийских боеприпасов, вооружения, военной техники и базам горючего. Все назначенные объекты поражены.

На купянском направлении улучшено положение по переднему краю на отдельных участках, отражены 13 атак противника. Нанесено поражение бригадам ВСУ в районах Синьковки, Ивановки, Загоруйковки, Кисловки и Купянска Харьковской области. Потери противника составили свыше 305 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 16 автомобилей и семь орудий полевой артиллерии.

На краснолиманском направлении отражены 10 атак бригад нацгвардии Украины, спецназначения и ВСУ. Нанесено поражение бригадам нацгвардии и теробороны в районах Торского, Красного Лимана, Серебрянки и Григоровки ДНР. Потери ВСУ составили более 740 военнослужащих убитыми и ранеными, шесть боевых бронированных машин, 15 автомобилей и три орудия полевой артиллерии.

На донецком направлении отражены 22 атаки противника и нанесено огневое поражение в районах Марьинки, Курдюмовки, Васюковки, Артемовска, Андреевки и Клещеевки ДНР. Потери противника составили более 1680 военнослужащих убитыми и ранеными, четыре танка, 10 боевых бронированных машин, 18 автомобилей и 14 орудий полевой артиллерии.

На южнодонецком направлении заняты более выгодные рубежи и позиции, отражены две атаки противника. Нанесено поражение подразделениям бригад ВСУ и теробороны в районах Новомихайловки, Старомайорского, Никольского, Шевченко, Новодонецкого и Константиновки ДНР. Потери ВСУ составили свыше 625 военнослужащих, семь боевых бронированных машин, 16 автомобилей и 13 орудий полевой артиллерии.

На запорожском направлении отражены 11 атак противника в районах Работино и Вербового Запорожской области. Нанесено огневое поражение бригадам ВСУ в районах Малой Токмачки, Успеновки и Новоандреевки Запорожской области. Потери противника составили до 435 военнослужащих убитыми и ранеными, три танка, 21 боевая бронированная машина, 22 автомобиля и четыре орудия полевой артиллерии.

На херсонском направлении противником предпринимались неудачные попытки высадки на островах и левом берегу Днепра. Потери ВСУ составили до 405 военнослужащих, 11 орудий полевой артиллерии, 12 лодок и 26 автомобилей. Нанесено поражение подразделениям бригад морской пехоты ВСУ в районах Тягинки, Токаревки и Садового Херсонской области. Захвачены в плен 39 украинских военнослужащих.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 537 самолетов, 255 вертолетов, 9165 беспилотных летательных аппаратов, 442 зенитных ракетных комплекса, 13 586 танков и других боевых бронированных машин, 1185 боевых машин реактивных систем залпового огня, 7166 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 15 572 единицы специальной военной автомобильной техники.