Россиянам рассказали о самых частых ошибках в резюме

В резюме не следует прикреплять селфи и фото в полный рост, также не нужно использовать слишком яркие или темные шаблоны, сложные аббревиатуры и редкие шрифты, поделилась 24 ноября карьерный консультант, топ-менеджер Foodpanda Анна Знаменская.

По ее словам, идеальное резюме должно быть аккуратно оформлено, а также не содержать перечислений банальных качеств и навыков.

«Резюме должно выглядеть аккуратно и профессионально с самого начала. Оптимальный формат файла — PDF-документ с одним шрифтом, выравниванием по левому краю и отдельной «шапкой» с указанием контактов, — сказала она «Газете.Ru».

Описывая свой опыт, нужно кратко пояснить сферу деятельности компании, количество сотрудников и оборот.

Специалист порекомендовала не упоминать название школы, тему дипломной работы, хобби и контакты прошлых работодателей. При этом знание иностранных языков, владение программным обеспечением и награды отлично дополнят резюме.

«Самое главное правило — резюме всегда составляется индивидуально под каждую вакансию», — заключила Знаменская.

Ранее, 2 ноября, россияне рассказали, на что обращают внимание при выборе работодателя. Так, самым главным критерием выбора работодателя стало ДМС, вторым по важности фактором стала компенсация затрат на транспорт, а на третьем месте — компенсация затрат на обучение.