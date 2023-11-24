Депутат ГД поддержала идею о выходном для россиян в случае ЧС

Первый зампредседателя комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Елена Цунаева поддержала в пятницу, 24 ноября, предложение МЧС предоставлять оплачиваемый выходной россиянам, пострадавшим от чрезвычайных ситуаций (ЧС).

«Я думаю, что эту инициативу можно рассмотреть. В любом случае граждане у нас работают, и это нужно обсуждать с работодателями. Но мне представляется, что в такой ситуации любой работодатель пойдет навстречу и предоставит возможность гражданину, попавшему в тяжелую ситуацию, решить свои вопросы», — заявила она в беседе с Lenta.Ru.

По словам парламентария, предложение МЧС необходимо рассмотреть, чтобы всё было в нормативном поле.

«То, что таких граждан нужно поддерживать, это однозначно, и не только одним выходным и пятидневным отпуском», — заключила Цунаева.

Ранее в этот день стало известно, что МЧС России разработало поправки в Трудовой кодекс РФ, согласно которым российским гражданам, пострадавшим в результате ЧС, необходимо предоставить оплачиваемый выходной и до пяти дней отпуска без сохранения заработной платы, передает RT.

Льгота будет предоставляться людям, которые проживают в зоне ЧС и чье имущество или условия жизни пострадали от этой ситуации. Эти факты нужно будет подтвердить документально, уточняет телеканал «360».

Поправки будут рассмотрены на заседании Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.

21 ноября депутат Госдумы Яна Лантратова предложила ввести дополнительный пятидневный отпуск работающим россиянам в случае рождения внуков. Она объяснила, что необходимость такого отпуска обусловлена значимостью данного события в жизни человека, а также тем, что в первые дни после рождения ребенка родителям нужно время для адаптации к новым условиям.