Путин призвал минимизировать бюрократию в сфере развития ИИ

Президент России Владимир Путин заявил в пятницу, 24 ноября, о необходимости ускорить принятие закона о минимизации бюрократии в сфере искусственного интеллекта (ИИ).

Глава государства заверил, что Россия продолжит стремиться к статусу одной из самых комфортных юрисдикции в мире для развития искусственного интеллекта. При этом, угрозы для граждан должны быть сведены к минимуму.

«По моему поручению правительство [РФ] подготовило закон об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций», — сказал глава государства во время выступления на конференции AI Journey, посвященной искусственному интеллекту.

Президент объяснил, что данный механизм должен снять излишние бюрократические требования. Однако одновременно он также установит ответственность за причинение вреда здоровью, жизни или имуществу в результате тестирования использования прорывных технологий.

«Считаю такой подход абсолютно сбалансированным и прошу правительство в короткие сроки ввести подготовленный пакет поправок в Государственную думу, а депутатов прошу принять этот документ максимально оперативно, чтобы решение вступили в силу уже в следующем 2024 году», — заявил российский лидер.

Также в ходе своего выступления Путин отметил, что структура финансирования российской науки может быть скорректирована таким образом, чтобы направить дополнительные средства на исследования и разработки в сфере применения генеративного ИИ и больших языковых моделей. Однако для этого необходимо, чтобы российские компании взяли на себя обязательства совместно с государством финансировать подобные работы и обеспечивать их тестирование.

«И главное — на основе полученных результатов создать прорывные продукты, конкурентоспособные по сравнению с ведущими мировыми образцами», — добавил глава государства.

Ранее, 19 июля, глава государства во время совещания с участниками заседания наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей» отметил, что будущее за технологиями искусственного интеллекта. Развитие данной сферы не менее важно, чем разработка атомных проектов в СССР в середине XX века, подчеркнул российский лидер.