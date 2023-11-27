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Эксперты проанализировали голосовой трафик россиян

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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В 2023 году россияне стали в полтора раза чаще звонить в сетях LTE, выяснили аналитики МТС. Специалисты проанализировали объем трафика на основе технологии передачи голоса через интернет (VoLTE) за девять месяцев этого года и сравнили его с тем же периодом 2022-го.

Выяснилось, что длительность разговоров с использованием VoLTE на сети МТС выросла за это время на 43%, а их доля — с 21% до 34%.

За январь-сентябрь текущего года лидером по голосовому трафику через VoLTE стал Московский регион: с помощью этой технологии абонентами компании совершался почти каждый второй звонок (48%), в 2022 году показатель был на уровне 39%. Второе место заняла Новосибирская область (43%), а на третьем расположились сразу Ивановская область, Санкт-Петербург с Ленинградской областью, Красноярский и Пермский края — у них по 40%.

Наибольший прирост трафика VoLTE — в сотни раз — зафиксирован в Волгоградской, Ростовской и Свердловской областях и Чувашии, где техническая возможность звонков по сети LTE появилась в конце прошлого года. Следом за ними идут Калининградская область, где трафик вырос в шесть раз, Республика Марий Эл (в 4,6 раза) и Курская область (в 4 раза).

Первый вице-президент по телекоммуникационному бизнесу МТС Инесса Галактионова отметила, что сеть постоянно обновляется и расширяется, покрытие LTE увеличивается, внедряются новые технологии, в том числе и в передаче голоса. «Сегодня не более 5% наших абонентов в России используют устройства без поддержки LTE, и эта доля в ближайшие годы будет сокращаться, что позволит нам не только перевести весь голосовой трафик в LTE, но и завершить рефарминг — переиспользовать частоты 3G в сетях 4G. А высвобождение частот даст возможность не только улучшить качество голосовых услуг, но и увеличить скорость мобильного интернета примерно на 30%», — подчеркнула Галактионова.

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