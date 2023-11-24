В Краснокаменске ребенка высадили из маршрутки из-за отсутствия сдачи

Кондуктор высадил 11-летнего ребенка из маршрутки в Краснокаменске (Забайкальский край) из-за отсутствия сдачи с 500 рублей. Об этом сообщается в Telegram-канале «Инцидент Краснокаменск».

Инцидент произошел в четверг, 23 ноября, на маршруте № 7. В первом часу дня мальчик вышел из гимназии и долго ждал автобус, стоя на морозе. После посадки выяснилось, что у кондуктора нет сдачи, и школьника высадили на следующей остановке. Несовершеннолетнему пришлось идти по холоду через весь город до 3-го микрорайона.

Как рассказала мать ребенка, он пришел домой весь замерзший, пишет ИА ChitaMedia. Ситуацией уже заинтересовались сотрудники прокуратуры и МВД, а Следственный комитет проводит доследственную проверку.

В 2021 году президент РФ Владимир Путин подписал закон, запрещающий принудительно высаживать безбилетного пассажира младше 16 лет без сопровождения взрослых.

Ранее в ноябре сообщалось, что саратовский перевозчик уволил водителя маршрутки, высадившего 11-летнюю девочку в метель из-за проблемы с оплатой проезда банковской картой.