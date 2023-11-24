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В Санкт-Петербурге представили передовые методики спортивной медицины

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Фото: пресс-служба ГК «ММЦ»
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В Санкт-Петербурге 24–25 ноября состоялась научная конференция «Санкт-Петербургский клуб спортивных врачей», посвященная передовым технологиям спортивной медицины. Специалисты обсудили методики быстрого возврата в спорт высших достижений после травм, а также медицинское сопровождение, позволяющее сохранять здоровье атлетов.

Мероприятие проходило в третий раз и объединило 400 врачей. Эксперты отметили, что на сегодняшний день в России есть все возможности для полного импортозамещения основных методов и подходов к лечению и реабилитации спортсменов.

«Если раньше спортсменов, как взрослых, так и детей, нередко отправляли на лечение в Европу, где собраны ведущие медлидеры, есть необходимое оборудование и технологии, а главное — лечение проходит строго конфиденциально, то сейчас медицинскую помощь абсолютно на таком же высоком уровне можно получить в России. Важно понимать, что импортозамещение касается не столько оборудования и материалов: будущее медицины — за методами и подходами», — подчеркнул главный врач санатория «Белые ночи», д.м.н. Павел Гузалов.

Участники конференции обсудили одно из самых современных направлений спортивной медицины — ортобиологию. Это использование биологических материалов для восстановления поврежденных структур опорно-двигательного аппарата и запуска процесса регенерации. Заведующий отделением травматологии и ортопедии клиники «Мой медицинский центр» Дмитрий Савицкий рассказал, какими преимуществами обладают подобные методики.

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Фото: пресс-служба ГК «ММЦ»

«Поскольку в этих процедурах используется собственный биоматериал пациента, методики являются абсолютно безопасными, не вызывают аллергических реакций, отторжения и других осложнений. По сути, это естественный пусковой механизм для стимуляции работы организма — ускорения регенерации, уменьшения боли, улучшения функции суставов и т.д. В связи с этим применение таких методов разрешено для профессиональных спортсменов, участвующих в соревнованиях самого высокого уровня», — отметил специалист.

На конференции также можно было познакомиться с работой центра спортивной медицины «СпортМедКлиника», открытого 15 ноября в Академии художественной гимнастики «Небесная грация» Алины Кабаевой. Работа уникальной клиники встроена в систему обеспечения подготовки гимнасток. Врачи не только оказывают медицинскую помощь при травмах и заболеваниях, но и сопровождают тренировочный процесс, делая акцент на профилактику.

«Это первый в России специализированный медицинский центр для представителей индивидуального вида спорта. До сих пор медицинское сопровождение таких спортсменов обеспечивалось только на уровне сборных, теперь же поддержка будет оказываться даже самым юным атлетам. В Академии художественной гимнастики «Небесная грация» Алины Кабаевой занимаются дети с трех лет, и получая качественную врачебную помощь с самого начала своего пути, они смогут тренироваться с меньшим количеством травм и с большей эффективностью. По сути, это вклад в будущее отечественного спорта и нового поколения атлетов нашей страны», — рассказал генеральный директор «СпортМедКлиники» Дмитрий Воеводин.

Ранее, 27 октября, в Санкт-Петербурге состоялась научно-практическая конференция «Мультидисциплинарная персонализированная медицина», на которой ведущие эксперты в области онкологии обсудили различия злокачественных образований и их различия.

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