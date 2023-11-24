Дело паралимпийца Оскара Писториуса. Главное

Паралимпиец Оскар Писториус, осужденный на тюремный срок за убийство подруги, добился условно-досрочного освобождения (УДО). Он может выйти на свободу уже 5 января. «Известия» напоминают, как спортсмен оказался за решеткой и что известно о его деле.

Оскар Писториус — биография

Будущий паралимпийский бегун родился 22 ноября 1986 года в Йоханнесбурге (ЮАР). Из-за отсутствия у ребенка малоберцовых костей врачи ампутировали ему обе ноги в возрасте 11 месяцев. Но увечье не помешало Оскару еще в школе увлекаться спортом — боксом, водным поло, крикетом, регби, теннисом. В 16 лет Писториус получил травму колена, и врач порекомендовал ему заниматься бегом для восстановления.

Это предопределило дальнейший путь юноши. В беге он показывал высокие результаты, что позволило спортсмену принять участие в Паралимпийских играх. На соревнованиях 2004 года он взял золотую медаль с мировым рекордом на дистанции 200 м. Так Писториус стал постоянным участником Паралимпиад и других спортивных соревнований для людей с ограниченными возможностями. На его счету шесть золотых медалей, серебро и бронза Паралимпийских игр.

В 2012 году спортсмен также принял участие в Олимпиаде в Лондоне, став первым в истории участником без обеих ног. Писториус дошел до полуфинала индивидуальных соревнований и взял серебряную медаль в эстафете 4 х 400 м. Бегун был выбран знаменосцем сборной ЮАР на церемонии закрытия Игр.

Оскар Писториус — дело об убийстве

В 2014 году Писториус был признан виновным по делу об убийстве своей подруги — модели Ривы Стинкамп. По данным следствия, в ночь на 14 февраля 2013 года спортсмен застрелил девушку через дверь ванной комнаты.

Сам паралимпиец утверждал, что принял гостью за грабителя. Первоначально суд приговорил его к пяти годам лишения свободы по статье о непредумышленном убийстве, и в 2015 году Писториус вышел на свободу по УДО.

Однако впоследствии дело спортсмена было пересмотрено, а обвинение переквалифицировали по статье об убийстве. Писториус получил шесть лет тюрьмы. Однако гособвинитель возмутился «шокирующе снисходительным» приговором и подал апелляцию. Дело перешло на рассмотрение в Верховный апелляционный суд, который увеличил срок наказания до 13 лет 5 месяцев.

Оскар Писториус — последние новости

Паралимпиец подавал на УДО еще в марте 2023 года, но тогда суд отказал в рассмотрении заявления, сославшись на то, что Писториус еще не отбыл минимальный срок наказания. Тогда защита установила, что расчеты оказались ошибочными, и выиграла апелляцию в Конституционном суде.

Теперь же 37-летний спортсмен может выйти на свободу досрочно, если до 5 января будет соблюдать условия для полного погашения судимости, в частности соблюдение всех требований надзирателей, примерное поведение и отсутствие нареканий.