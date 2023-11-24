Реклама
Прямой эфир
Мир
Избранный президент Аргентины намерен закрыть Центробанк
Общество
Рогов рассказал о массовых просьбах жителей Запорожья о переезде в Россию
Мир
Первые израильские заложники в секторе Газа переданы Красному Кресту
Мир
Словакия и Чехия выступили за продление исключений из санкций нефтепродуктов РФ
Мир
В МИД РФ прокомментировали присоединение Молдавии к санкциям ЕС против РФ
Экономика
ЦБ ужесточил лимиты на выдачу потребкредитов на I квартал 2024 года
Общество
МЧС предупредило о метели и гололеде в Москве с вечера воскресенья
Авто
Средняя выплата по ОСАГО в октябре впервые превысила 100 тыс. рублей
Мир
Пашинян предложил РФ списать долг за якобы не поставленное Армении оружие
Общество
Экс-руководителю аппарата главы МЧС Сойникову запросили 8 лет за злоупотребление полномочиями
Мир
Глава МВД Литвы попросила президента лишить гражданства балерину Лиепу
Мир
Bild рассказала о плане принудить Киев к переговорам снижением поставок оружия
Политика
Депутат ГД поддержала идею о выходном для россиян в случае ЧС
Общество
РФПИ подписал соглашение с ИТМО по платформе для внедрения ИИ

Дело паралимпийца Оскара Писториуса. Главное

Осужденного за убийство бегуна-ампутанта Оскара Писториуса выпустят по УДО
0
Фото: ТАСС/imago stock&people
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Паралимпиец Оскар Писториус, осужденный на тюремный срок за убийство подруги, добился условно-досрочного освобождения (УДО). Он может выйти на свободу уже 5 января. «Известия» напоминают, как спортсмен оказался за решеткой и что известно о его деле.

Оскар Писториус — биография

Будущий паралимпийский бегун родился 22 ноября 1986 года в Йоханнесбурге (ЮАР). Из-за отсутствия у ребенка малоберцовых костей врачи ампутировали ему обе ноги в возрасте 11 месяцев. Но увечье не помешало Оскару еще в школе увлекаться спортом — боксом, водным поло, крикетом, регби, теннисом. В 16 лет Писториус получил травму колена, и врач порекомендовал ему заниматься бегом для восстановления.

Это предопределило дальнейший путь юноши. В беге он показывал высокие результаты, что позволило спортсмену принять участие в Паралимпийских играх. На соревнованиях 2004 года он взял золотую медаль с мировым рекордом на дистанции 200 м. Так Писториус стал постоянным участником Паралимпиад и других спортивных соревнований для людей с ограниченными возможностями. На его счету шесть золотых медалей, серебро и бронза Паралимпийских игр.

«Приговор Писториусу — большая потеря для Паралимпийского движения»
«Приговор Писториусу — большая потеря для Паралимпийского движения»
Знаменитый бегун-ампутант осужден на 5 лет лишения свободы

В 2012 году спортсмен также принял участие в Олимпиаде в Лондоне, став первым в истории участником без обеих ног. Писториус дошел до полуфинала индивидуальных соревнований и взял серебряную медаль в эстафете 4 х 400 м. Бегун был выбран знаменосцем сборной ЮАР на церемонии закрытия Игр.

Оскар Писториус — дело об убийстве

В 2014 году Писториус был признан виновным по делу об убийстве своей подруги — модели Ривы Стинкамп. По данным следствия, в ночь на 14 февраля 2013 года спортсмен застрелил девушку через дверь ванной комнаты.

Сам паралимпиец утверждал, что принял гостью за грабителя. Первоначально суд приговорил его к пяти годам лишения свободы по статье о непредумышленном убийстве, и в 2015 году Писториус вышел на свободу по УДО.

Максим Дылдин: «Оскар Писториус всегда казался адекватным человеком»
Максим Дылдин: «Оскар Писториус всегда казался адекватным человеком»
Бронзовый призер Олимпийских игр в Пекине — о характере всемирно известного легкоатлета из ЮАР, застрелившего свою подругу

Однако впоследствии дело спортсмена было пересмотрено, а обвинение переквалифицировали по статье об убийстве. Писториус получил шесть лет тюрьмы. Однако гособвинитель возмутился «шокирующе снисходительным» приговором и подал апелляцию. Дело перешло на рассмотрение в Верховный апелляционный суд, который увеличил срок наказания до 13 лет 5 месяцев.

Оскар Писториус — последние новости

Паралимпиец подавал на УДО еще в марте 2023 года, но тогда суд отказал в рассмотрении заявления, сославшись на то, что Писториус еще не отбыл минимальный срок наказания. Тогда защита установила, что расчеты оказались ошибочными, и выиграла апелляцию в Конституционном суде.

Теперь же 37-летний спортсмен может выйти на свободу досрочно, если до 5 января будет соблюдать условия для полного погашения судимости, в частности соблюдение всех требований надзирателей, примерное поведение и отсутствие нареканий.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023