Предприятие по выращиванию малька форели построят в Полярных Зорях

В городе Полярные Зори Мурманской области появится предприятие по выращиванию малька радужной форели. Его построят на участке, на котором ранее планировалось возвести тепличный комбинат, сообщил глава Полярных Зорь Максим Пухов в своем Telegram-канале.

«Про проект по строительству тепличного комбината в Полярных Зорях в районе Кольской АЭС можно забыть. Реализован он не будет. Поставлена точка. Участок земли передали в пользование другому инвестору — компании «Русский лосось» (резидент Арктической зоны РФ)», — рассказал Пухов.

Компания планирует построить на участке предприятие по выращиванию малька форели. На данный момент объем инвестиций в проект оценивается в 1,2 млрд рублей. Пока что стороны продолжают вести переговоры.

Как уточняет ИА «Би-порт», земельный участок под строительство тепличного комбината был выделен еще в декабре 2013 года. Он расположен в 12 км от города Полярные Зори и в 500 м от Кольской АЭС, его площадь составляет 184,3 тыс. кв. м. Ранее на этом участке располагался тепличный комплекс, построенный еще в конце 70-х – начале 80-х годов прошлого века. Площадку под новое строительство расчистили, все ранее существующие здания и конструкции были демонтированы.

Однако в апреле 2016-го соглашение о строительстве тепличного комплекса было расторгнуто и заключено новое — по возведению тепличного комбината. Проекту был присвоен статус приоритетного. Теперь же на месте тепличного комбината намерены открыть предприятие рыбной отрасли.