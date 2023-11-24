В России стартовали продажи нового кроссовера JAC JS3. Об этом 24 ноября сообщили «Известиям» в пресс-службе официального дистрибьютора JAC Motors «Джак Автомобиль».

Длина кроссовера составляет 4354 мм, ширина 1765 мм, а высота 1640 мм при колесной базе 2560 мм. Объем багажного отделения составляет 600 л. JAC JS3 оснащается атмосферным двигателем 1,6 л и мощностью 109 л.с.

«Внутри — передние сидения анатомической формы, многофункциональное рулевое колесо, современная мультимедийная система с экраном 10,25 дюйма и поддержкой Android Auto и Apple CarPlay, климат-контроль с антиаллергенным фильтром и многое другое», — сказано в сообщении.

JAC JS3 предлагается в трех комплектациях. Версия Comfort доступна только с меxанической 6-ступечатой коробкой передач. В оснащение вxодят галогеновые фары с датчиком света и светодиодные xодовые огни, зеркала с электрорегулировкой и обогревом, тканевый салон, кондиционер, аудиосистема с радио и выxодами USB, задние парктроники и прочее.

Кроссовер предлагается в трех комплектациях: Comfort, Luxury с меxанической коробкой передач или вариатором.

Ранее, в июле, на бывшем заводе Mazda-Sollers во Владивостоке начался выпуск лицензированных пикапов JAC T6, которые будут продаваться под российским брендом Sollers.