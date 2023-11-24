Посол Финляндии проинформировал МИД РФ о решении страны закрыть погранпункты

Посол Хельсинки в Москве Антти Хелантеря проинформировал МИД РФ о решении Финляндии закрыть пограничные пункты. Об этом в пятницу, 24 ноября, сообщается на сайте финского дипломатического ведомства.

«Посол Финляндии в Москве Антти Хелантеря по его просьбе 24 ноября посетил МИД России, чтобы сообщить о решении правительства Финляндии от 22 ноября 2023 года временно закрыть также погранпереходы Куусамо, Салла и Вартиус», — говорится в сообщении.

Хелантеря при этом подчеркнул, что Финляндия заботится о безопасности собственной границы, и в целом готова продолжать сотрудничество с российской пограничной службой в соответствии с имеющимися государственными соглашениями.

23 ноября финский министр внутренних дел Мари Рантанен объявила, что страна закроет последний работающий КПП, если Россия продолжит «перевозить мигрантов к границе или в близлежащие районы». Премьер-министр республики Петтери Орпо добавил, что если закрытие погранпереходов окажется неэффективным, Хельсинки пойдет на дополнительные меры.

Всего на границе РФ и Финляндии расположены восемь пропускных пунктов. В последние дни власти Финляндии объявили о закрытии семи из них, оставив работать только КПП «Райа-Йоосеппи» на границе с Мурманской областью. В правительстве Финляндии проинформировали, что закрытие будет действовать месяц.

20 ноября в МИД РФ сообщили, что российская сторона заявила протест послу Финляндии Антти Хелантере в связи с закрытием наиболее активно использовавшихся контрольно-пропускных пунктов на границе. Там подчеркнули, что принятое финскими властями решение провокационное и идет в русле попыток еще более обострить отношения между странами.

Закрытие КПП на границе между Финляндией и Россией началось в ночь на 18 ноября. Рантанен тогда заявила, что российские пограничные власти якобы допускают к финской границе соискателей убежища из Сомали, Йемена, Сирии и других стран, не имеющих документов для въезда. Поэтому такой шаг, по ее мнению, поспособствует прекращению незаконного въезда этих беженцев в страну.