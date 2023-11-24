Путин указал на расширение сфер применения ИИ в экономике в 1,5 раза
Отрасли экономики РФ в полтора раза расширили сферы применения искусственного интеллекта, заявил президент РФ Владимир Путин 24 ноября на конференции ИИ в Москве.
«Компания «Газпром нефть», применяя технологии искусственного интеллекта, сумела значительно сократить затраты на обустройство скважин, решает сложные задачи безопасной логистики по Северному морскому пути и ряд других задач», — привел пример президент, говоря о расширении сфер применения технологий ИИ.
Он выразил уверенность в том, что внедрение автоматизации и ИИ создаст условия для опережающего роста доходов граждан.
«Автоматизация, повсеместное внедрение технологий искусственного интеллекта — это не только ресурс для укрепления нашего научного, образовательного, технологического, производственного потенциала. Это и одно из важнейших условий опережающего роста доходов граждан, формирования в России экономики высоких заработных плат, повышения качества жизни людей как главной цели нашего развития», — отметил российский лидер.
Путин заявил, что также скоро утвердит новую редакцию стратегии развития искусственного интеллекта в РФ.
До этого, 22 ноября, в правительстве России сообщили, что в ведомстве работают над обновлением стратегии развития ИИ по поручению Путина. В новой редакции документа будет сформирован новый федеральный проект, который станет частью нового нацпроекта «Экономика данных», уточнили в кабмине.
Тогда же помощник президента РФ Максим Орешкин заявил, что в России 16% медицинских организаций внедряют решения на базе искусственного интеллекта. Он считает, что тренд на использование технологий ИИ «будет только набирать обороты» и постепенно менять жизнь в стране.