Берлин не будет давать Киеву советы по разрешению конфликта с РФ

Германия не будет советовать Украине, какие решения ей нужно принимать и как действовать в контексте конфликта с Россией. Об этом 24 ноября заявил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт.

«Украине самой решать, как ей действовать в этом конфликте с Россией, мы со стороны советов не даем», — заявил он на брифинге для журналистов в Берлине.

Также Хебештрайту задали вопрос о том, как отреагировал Берлин на слова президента РФ Владимира Путина на саммите G20, указавшего, что нужно искать пути скорейшего прекращения конфликта на Украине. На это представитель кабинета министров ФРГ повторил позицию канцлера Олафа Шольца, заявившего, что нужно «вывести войска» — и «тогда будет мир».

Российский лидер, принимая участие в саммите G20 в формате видео-конференц-связи 22 ноября, заявил, что Россия никогда не отказывалась от мирных переговоров по Украине. Также Путин подчеркнул, что любые боевые действия всегда являются трагедией, и указал, что «мы должны думать о том, как прекратить эту трагедию». Канцлер Шольц, выступая на G20, со своей стороны также призвал положить конец украинскому конфликту.

Ранее, 21 ноября, немецкое издание Der Tagesspiegel отметило, что военная помощь Киеву оказалась под угрозой срыва из-за проблем с госбюджетом в Германии, в котором образовалась дыра в размере €60 млрд. Если согласовать бюджет не удастся, Киев не получит денег, а бундесвер не сможет восполнить дефицит вооружения, переданный Вооруженным силам Украины (ВСУ), указала газета.

В свою очередь, министр иностранных дел Германии Анналена Бербок 13 ноября заверила, что ФРГ обещает значительно нарастить поддержку Украины в следующем году. По ее словам, помощь продолжится даже в это время, когда Европа борется с палестино-израильским конфликтом. Тогда же стало известно, что Германия направит Украине еще две системы противовоздушной обороны (ПВО) IRIS-T до конца 2023 года.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой РФ объявила 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.