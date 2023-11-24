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Искусственный интеллект сочинил для Путина новогоднюю сказку

Путин попросил ИИ придумать сказку, и тот рассказал про Деда Мороза и Снегурочку
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Фото: РИА Новости/POOL/Вячеслав Прокофьев
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Искусственный интеллект (ИИ) сочинил для президента России Владимира Путина новогоднюю сказку. Путин 24 ноября осмотрел выставку в рамках конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта».

На выставке президенту рассказали, что к этому моменту искусственный интеллект в состоянии решать креативные задачи: писать симфонии, музыку, создавать сценарии, вакцины, а также аналитические материалы.

Путин на выставке смог сам проверить, как искусственный интеллект справляется с творческими задачами. Ему предложили дать задание компьютеру, для этого нужно четко обратиться к машине. Путин попросил искусственный интеллект придумать новогоднюю сказку. После этого на экране стал появляться текст произведения про приключения Деда Мороза и Снегурочки.

Также президенту предложили угадать, какую из двух мелодий написал человек, вторая была написана искусственным интеллектом. Путин нашел верный ответ с первой попытки.

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Ранее в этот день Путин на той же конференции заявил, что с внедрением ИИ «человечество начинает новую главу своего существования». По словам главы государства, внедрение автоматизации и ИИ создаст условия для опережающего роста доходов граждан. При этом он признал, что ИИ не сможет заменить врача или учителя. Путин также заявил, что скоро утвердит новую редакцию стратегии развития искусственного интеллекта в РФ.

В этот же день пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на той выставке заявил, что появление дипфейков станет для мировой политики проблемой. Однако он подчеркнул, что если можно создать дипфейк, то его можно и «детективно засечь». Для этого уже разрабатываются алгоритмы.

Также глава Минздрава РФ Михаил Мурашко в этот день также рассказал корреспонденту «Известий» Виктору Синеоку, как искусственный интеллект применяется в системе здравоохранения. По его словам, без использования искусственного интеллекта невозможно будет создать систему управления здоровьем. Он отметил, что применение ИИ должно влиять на настройку индивидуального профиля и рекомендаций.

В регионах также внедряются медицинские программы с ИИ, помогающие врачам. Это касается, в частности, чтения цифровых снимков и прогнозирования на основе приоритетных данных в истории болезни, заключил Мурашко.

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