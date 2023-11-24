Евродепутат от Швеции пригрозил выходом страны из ЕС в случае отмены права вето

Власти Швеции могут принять решение о выходе страны из состава Европейского союза (ЕС), в случае если руководство содружества отменит право вето. Об это в пятницу, 24 ноября, заявил депутат Европейского парламента (ЕП) от Швеции Чарли Ваймерс, слова которого привела газета Aftonbladet.

«Если право вето, согласно которому все страны должны согласовывать решения, в ЕС будет отменено, Веймерс потребует, чтобы Швеция вышла из ЕС», — пишет газета.

Парламентарий выступает за так называемый Swexit. Термин созвучен с британским Brexit и по аналогии с ним используется для описания возможного выхода Швеции из Евросоюза, дополняет «Газета.Ru».

«ЕС — это политический проект, следующий в неправильном направлении. <...> Критики ЕС должны быть в игре, если мы хотим переломить эту тенденцию», — отметил Ваймерс.

Днем ранее выйти из состава ЕС предложили во Франции. Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что стране для сохранения суверенитета необходим «фрекзит» на фоне принятия Европарламентом (ЕП) предложения ряда депутатов о реформе Евросоюза (ЕС), включая отмену права вето стран, с целью его подготовки к расширению до 35–37 стран-членов.

Политик раскритиковал намерение отменить право стран ветировать законопроекты, а также предложение о создании «европейской федеральной армии».

Пять евродепутатов, включая Верхофштадта, предложили реформировать основополагающие соглашения ЕС. Отмечается, это необходимо для того, чтобы добиться большей интеграции стран-членов. Так, одно из их предложений выражается в том, что меньшее количество решений будут требовать единогласного одобрения стран-членов, а это, в свою очередь, будет означать больше власти ЕП и наделение его возможностью выдвигать законодательные инициативы.

16 ноября президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что ЕС нужно будет провести реформу после вступления в альянс новых государств. По его словам, Евросоюз не может включать 35 или более стран и работать так же, как он работает с 27 государствами в его составе.

До этого, 2 ноября, глава МИД ФРГ Анналена Бербок сообщила, что расширение численности стран ЕС является «геополитической необходимостью» и имеет геополитические причины, однако укрепить сообщество в увеличенном составе будет сложной задачей.

В настоящее время статусом официального кандидата в Евросоюз обладают восемь стран: Албания, Босния и Герцеговина, Молдавия, Северная Македония, Турция, Украина, Черногория и Сербия. Грузия и Косово также подали заявки на вступление.